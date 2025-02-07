Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы — в Украине планируют изменить правила военной службы

Предполагается, что после войны военные получат звание и должности по конкурсу, а не только за выслугу лет.

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Кабинет Министров согласовал проект указа Президента Владимира Зеленского, упорядочивающий прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, указ будет предусматривать:

Карьера после войны – военные будут получать звание и должности по конкурсу (по рейтингу), а не только за выслугу лет.

Ротации – военных будут переводить на другие должности, чтобы они набирались опыта.

Новые правила контрактов – упорядочивают систему подписания и продления контрактов.

Новые виды службы – прилагаются базовая военная служба и служба резервистов.

Срочной службы больше не будет – этот формат отменяют.

"Эти изменения – часть большой реформы стандартов НАТО. Но многие из них заработают только после войны", - отметил Гончаренко.

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