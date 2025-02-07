Трамп заявил, что планирует на следующей неделе встретиться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп может провести встречу на следующей неделе с Владимиром Зеленским.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Это будет первая встреча лидеров после инаугурации президента США.

Обсуждение, в частности, будет касаться безопасности активов, таких как редкоземельные металлы и окончание войны в Украине.

"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", – отметил американский лидер.

Напомним, Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным.

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