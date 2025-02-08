«Це трильйони грошей, – тому Росія хоче Запорізьку та Донецьку області», – Володимир Зеленський

Енергетика, титан, уран – Президент України про те, що Росія намагається захопити.

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Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю з журналістами Reuters наголосив, що Україна володіє одними з найбільших у Європі запасів стратегічних ресурсів, і їхній захист є важливим не лише для України, а й для її партнерів.

«Це не про десятки мільярдів, це трильйони грошей. Ось чому вони (росіяни – ред.) хочуть Запорізьку область, повністю Донецьку область. Вони захоплюють великі гроші. І ми розуміємо, куди вони йшли, вони йшли з півночі і що вони хотіли. Ось вам енергетика, ось вам марганцеві руди, ось вам титан, ось вам залізо. Вони захопили 20% атомної генерації України», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та іншими союзниками якщо мова йде про захист.

«Чому ми говоримо зі Сполученими Штатами Америки? Давайте заробляти гроші разом, ми будемо щасливі заробляти з тими, хто це захищає. В Європі найбільша кількість урану в Україні. Якщо це в руках у Росії, Ірану і Північної Кореї, вони просто багатшими будуть», – резюмував Президент України.

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