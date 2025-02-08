Практика судів
  1. В Україні

«Це трильйони грошей, – тому Росія хоче Запорізьку та Донецьку області», – Володимир Зеленський

08:35, 8 лютого 2025
Енергетика, титан, уран – Президент України про те, що Росія намагається захопити.
«Це трильйони грошей, – тому Росія хоче Запорізьку та Донецьку області», – Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю з журналістами Reuters наголосив, що Україна володіє одними з найбільших у Європі запасів стратегічних ресурсів, і їхній захист є важливим не лише для України, а й для її партнерів.

«Це не про десятки мільярдів, це трильйони грошей. Ось чому вони (росіяни – ред.) хочуть Запорізьку область, повністю Донецьку область. Вони захоплюють великі гроші. І ми розуміємо, куди вони йшли, вони йшли з півночі і що вони хотіли. Ось вам енергетика, ось вам марганцеві руди, ось вам титан, ось вам залізо. Вони захопили 20% атомної генерації України», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та іншими союзниками якщо мова йде про захист.

«Чому ми говоримо зі Сполученими Штатами Америки? Давайте заробляти гроші разом, ми будемо щасливі заробляти з тими, хто це захищає. В Європі найбільша кількість урану в Україні. Якщо це в руках у Росії, Ірану і Північної Кореї, вони просто багатшими будуть», – резюмував Президент України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Європа енергетика війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Трансформація комунікацій, доброчесність посадовців, моніторинг політичних процесів – у зв’язку з ліквідацією USAID можуть зупинитися гранти на 835 млн доларів

Ліквідація USAID може зупинити виплати урядовим органам та громадським організаціям, які займалися трансформацією комунікацій, медіа та доброчесністю посадовців на 835 млн доларів.

«Сутінки ВАКС» – суддям Вищого антикорупційного суду останнім часом не щастить під час різноманітних конкурсів

Невдачею для суддів ВАКС завершилися конкурси на посади членів ВРП, ВККС та суддів АП ВАКС, а Рада правосуддя ще й відкриває дисциплінарні справи.

Процедури добору на посади суддів завершаться влітку 2025 року, але потім ще потрібен час для співбесід – ВККС

Процедури добору на посади суддів та відповідний конкурс відбудуться до кінця 2025 року.

Дональд Трамп доручив переглянути все фінансування, яке відомства США надають громадським організаціям

Відповідно до меморандуму, який підписав Президент США, керівникам департаментів та агентств США доручається переглянути все фінансування, яке відомства надають громадським організаціям.

ДСА просить допомоги у європейських партнерів – хочуть покращити якість роботи апаратів судів та зробити суди більше ефективними

Попередні круглі столи, конференції та комунікаційні стратегії, за оцінкою ДСА, були вдалими.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Демидова
    Марія Демидова
    суддя Господарського суду Чернігівської області
  • Вікторія Хачатрян
    Вікторія Хачатрян
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ганна Бондаренко-Легких
    Ганна Бондаренко-Легких
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Олександр Баранець
    Олександр Баранець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Сподарик
    Наталія Сподарик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду