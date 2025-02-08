«Это триллионы денег, – поэтому Россия хочет Запорожскую и Донецкую области», – Владимир Зеленский

Энергетика, титан, уран – Президент Украины о том, что Россия пытается захватить.

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Президент Владимир Зеленский в интервью с журналистами Reuters отметил, что Украина обладает одними из крупнейших в Европе запасов стратегических ресурсов, и их защита важна не только для Украины, но и для ее партнеров.

«Это не о десятках миллиардов, это триллионы денег. Вот почему они (россияне - ред.) хотят Запорожскую область, полностью Донецкую область. Они захватывают большие деньги. И мы понимаем, куда они шли, они шли с севера и что они хотели. Вот вам энергетика, вот вам марганцевые руды, вот вам титан, вот вам железо. Они захватили 20% атомной генерации Украины», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова сотрудничать с Соединенными Штатами и другими союзниками если речь идет о защите.

«Почему мы говорим с Соединенными Штатами Америки? Давайте зарабатывать деньги вместе, мы будем счастливы зарабатывать с теми, кто это защищает. В Европе самое большое количество урана в Украине. Если это в руках у России, Ирана и Северной Кореи, они просто богаче будут», - резюмировал Президент Украины.

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