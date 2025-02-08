Для молодежи от 18 до 24 лет разрабатывают военный спецконтракт – Зеленский

Специальный контракт – не о мобилизации, а о привлечении молодежи в ряды ВСУ на добровольной основе.

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В Украине готовят инициативу, которая позволит привлекать в армию мужчин в возрасте от 18 до 24 лет на основе специального контракта. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью Reuters.

«Боевые бригады, опытные, вместе с Министерством обороны отрабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться, это не мобилизация», - пояснил он.

По словам Зеленского, «сейчас разрабатывается специальный контракт, в котором будет много льгот, а также очень высокое денежное обеспечение».

«Детали будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни. Это будет контракт на один год», - говорит глава Украины.

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