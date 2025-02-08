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Для молоді від 18 до 24 років розробляють військовий спецконтракт – Зеленський

08:17, 8 лютого 2025
Спеціальний контракт – не про мобілізацію, а про залучення молоді до лав ЗСУ на добровільній основі.
Для молоді від 18 до 24 років розробляють військовий спецконтракт – Зеленський
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В Україні готують ініціативу, яка дозволить залучати до війська чоловіків віком від 18 до 24 років на основі спеціального контракту. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю Reuters.

«Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони відпрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація», – пояснив він.

За словами Зеленського, «наразі розробляється спеціальний контракт, в якому буде багато пільг, а також дуже високе грошове забезпечення».

«Деталі будуть оприлюднені найближчим часом, найближчими днями. Це буде контракт на один рік», – каже очільник України.

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ЗСУ військові контракт Володимир Зеленський

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