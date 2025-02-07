У Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок від мобілізації

З 7 лютого у мобільному застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 7 лютого у мобільному застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Відсьогодні у застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для: людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду; студентів, аспірантів і докторантів. Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв+, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично”, - написав Умєров у соцмережі.

Також він повідомив, що багато користувачів зверталися до Міноборони із запитом про запуск такої функції.

“Ми почули ці звернення й зробили сервіс ще зручнішим. Згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків (троє дітей у спільному шлюбі)", - додав міністр оборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.