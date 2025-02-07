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У Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок від мобілізації

21:21, 7 лютого 2025
З 7 лютого у мобільному застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок.
У Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок від мобілізації
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З 7 лютого у мобільному застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Відсьогодні у застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для: людей з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду; студентів, аспірантів і докторантів. Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв+, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично”, - написав Умєров у соцмережі. 

Також він повідомив, що багато користувачів зверталися до Міноборони із запитом про запуск такої функції.

“Ми почули ці звернення й зробили сервіс ще зручнішим. Згодом ця функція буде доступна і для багатодітних батьків (троє дітей у спільному шлюбі)", - додав міністр оборони.

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відстрочка Резерв+

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