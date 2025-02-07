В Резерв+ заработало автоматическое продление отсрочок от мобилизации

С 7 февраля в мобильном приложении Резерв+ заработало автоматическое продление отсрочок. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
“С сегодняшнего дня в приложении Резерв+ заработало автоматическое продление отсрочок для: людей с инвалидностью, имеющих соответствующее удостоверение Пенсионного фонда; студентов, аспирантов и докторантов. Теперь достаточно обновить военный документ в Резерв+, и, если есть основания, отсрочка будет продлена автоматически”, - написал Умеров в соцсети.
Также он сообщил, что многие пользователи обращались в Минобороны с запросом о запуске такой функции.
“Мы услышали эти обращения и сделали сервис еще более удобным. Впоследствии эта функция будет доступна и для многодетных родителей (трое детей в общем браке)», – добавил министр обороны.
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