Зеленський призначив посла в Угорщині Федора Шандора представником України в Дунайській комісії

Володимир Зеленський звільнив Любов Непоп з посади представника України в Дунайській комісії.

Фото: Суспільне Ужгород/Леонтій Николишин

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Президент Володимир Зеленський змінив представника України в Дунайській комісії.

Зеленський звільнив Любов Непоп з посади представника України в Дунайській комісії. Про це йдеться в указі № 75/2025.

Водночас глава держави підписав указ № 76/2025, яким призначив посла України в Угорщині Федора Шандора представником України в Дунайській комісії.

До відома, Дунайська комісія – це міжнародна організація, яка займається регулюванням судноплавства на Дунаї, сприяючи розвитку торгівельних зв’язків між країнами регіону.

Нагадаємо, Зеленський призначив послів у Молдові та Уругваї.

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