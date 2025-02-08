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Депутата Київради Михайла Терентьєва заарештували із заставою 20 млн гривень

10:15, 8 лютого 2025
ВАКС обрав запобіжний захід для Терентьєва, який є головою комісії з питань земельних відносин, у справі про махінації із землею.
Депутата Київради Михайла Терентьєва заарештували із заставою 20 млн гривень
Фото: kyiv.comments.ua
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Михайла Терентьєва, депутата Київської міської ради та голови комісії з питань земельних відносин. Йому інкримінують участь у схемах із розподілу землі в столиці.

«Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до ще одного депутата Київської міської ради – голови земельної комісії КМР, який за версією слідства приєднався до злочинної організації з мотивів особистого збагачення. За рішенням суду до нього застосовано тримання під вартою із можливістю внесення 20 млн грн застави», - йдеться у повідомленні НАБУ.

Засідання відбувалося в закритому режимі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ВАКС обрав запобіжні заходи для депутатів та посадовців Києва Олени Марченко, Михайла Терентьєва, Петра Оленича та ще чотирьох підозрюваних: мільйонні застави та арешти.

Нагадаємо, що НАБУ і САП провели масштабну операцію під кодовою назвою «Чисте місто», викривши злочинну організацію, що діяла в земельній та бюджетній сферах столиці. За інформацією НАБУ, організація діяла під керівництвом колишнього депутата Київської міськради, і її основним напрямком була незаконна приватизація земель під забудову. 

За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів.

У будівлі Київської міської державної адміністрації правоохоронці також проводили обшуки по цій справі

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Київ застава арешт ВАКС Київрада земля

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