Наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 лютого під головуванням Британії, а не США, — ЗМІ

Як повідомляється, «Рамштайн» відбудеться під керівництвом Великої Британії замість США.

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Наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 12 лютого, але вона буде під керівництвом Великої Британії замість США. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Це буде перша зустріч після того, як очільник Пентагону Ллойд Остін провів своє останнє в цій ролі засідання 9 січня.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться в Брюсселі перед Мюнхенською конференцією.

Ми писали, що у Міноборони закликали країни «Рамштайну» інвестувати в оборонну промисловість України.