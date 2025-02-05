Следующая встреча в формате «Рамштайн» состоится 12 февраля под председательством Британии, а не США — СМИ

Как сообщается, «Рамштайн» состоится под руководством Великобритании вместо США.

Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля, но она будет под руководством Великобритании вместо США. Об этом сообщает Радио Свобода.

Это будет первая встреча после того, как глава Пентагона Ллойд Остин провел свое последнее в этой роли заседание 9 января.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе перед Мюнхенской конференцией.

Мы писали, что в Минобороны призвали страны "Рамштайна" инвестировать в оборонную промышленность Украины.

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