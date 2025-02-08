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Что празднуют 8 февраля и какие памятные события произошли в этот день

11:09, 8 февраля 2025
8 февраля отмечают Всемирный день кино.
Что празднуют 8 февраля и какие памятные события произошли в этот день
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В субботу, 8 февраля, отмечается Всемирный день кино. Этот день основан третьей Академией кинематографических искусств и наук в 2020 году, чтобы отметить способность фильмов привлекать, связывать и вдохновлять людей. Ежегодное событие, совпадающее с сезоном вручения премии "Оскар", предоставляет возможность для киноманов, чтобы объединиться в своей страсти к кинематографу.

Также 8 февраля отмечают День оперы. Неофициальный праздник возник в соцсетях в 2018 году по хэштегу #OperaDay. Также существует официальное событие – Всемирный день оперы. День оперы, посвященный почитанию и удовольствию от оперы, богатого и сложного музыкального жанра, сочетающего в себе музыку, театр и рассказ.

А еще сегодня отмечают День предложения руки и сердца. Это особая дата, являющаяся частью так называемой недели любви перед Днем святого Валентина. Это неофициальный, но популярный праздник, особенно в романтических культурах.

Кроме этого, 8 февраля отмечают Международный день шотландского виски. Шотландский виски имеет многовековую историю, ведь его производство в Шотландии документально подтверждено еще с 1494 года. Праздник начат энтузиастами виски, чтобы популяризировать культуру его потребления, рассказывать о разнообразии вкусов и методах производства.

Верующие чтят память святого великомученика Теодора Стратилата.

Памятные события:

  • 1885 год — публикуют первый рассказ Бернарда Шоу;
  • 1914 год — в Монреале создают украинское издательство "Новый Мир";
  • 1915 год — в Лос-Анджелесе проходит премьера фильма Дэвида Гриффита "Рождение нации", включенного впоследствии в список 100 лучших фильмов всех времен и народов;
  • 1916 год — в Цюрихе (Швейцария) группа поэтов объявляет о появлении нового художественного течения — дадаизма;
  • 1928 год – первая передача телесигнала через океан – из Лондона в Нью-Йорк;
  • 1963 год – в Ираке в результате военного переворота приходит к власти партия Баас;
  • 1964 год — Beatles прибывают в аэропорт "Кеннеди" и Америку охватывает волна битломании;
  • 1965 год – в Британии запрещают рекламу сигарет на телевидении;
  • 1969 год – происходит первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747 (сейчас самый большой – Аэробус A380);
  • 1971 год – основывают одну из трех основных фондовых бирж США – NASDAQ;
  • 1972 год — в лондонском Альберт-Голе отменяют концерт Фрэнка Заппы и Mothers of Invention, потому что некоторые их песни были признаны непристойными;
  • 1981 год — в давке на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее (Греция) погибает 21 человек;
  • 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном;
  • 1994 год — Украина присоединяется к программе НАТО "Партнерство ради мира";
  • 1997 год — в Киеве создают партию Христианско-Народный Союз, которая в 2003 году была переименована в Христианско-Демократический Союз.

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