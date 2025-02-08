Что празднуют 8 февраля и какие памятные события произошли в этот день

В субботу, 8 февраля, отмечается Всемирный день кино. Этот день основан третьей Академией кинематографических искусств и наук в 2020 году, чтобы отметить способность фильмов привлекать, связывать и вдохновлять людей. Ежегодное событие, совпадающее с сезоном вручения премии "Оскар", предоставляет возможность для киноманов, чтобы объединиться в своей страсти к кинематографу.
Также 8 февраля отмечают День оперы. Неофициальный праздник возник в соцсетях в 2018 году по хэштегу #OperaDay. Также существует официальное событие – Всемирный день оперы. День оперы, посвященный почитанию и удовольствию от оперы, богатого и сложного музыкального жанра, сочетающего в себе музыку, театр и рассказ.
А еще сегодня отмечают День предложения руки и сердца. Это особая дата, являющаяся частью так называемой недели любви перед Днем святого Валентина. Это неофициальный, но популярный праздник, особенно в романтических культурах.
Кроме этого, 8 февраля отмечают Международный день шотландского виски. Шотландский виски имеет многовековую историю, ведь его производство в Шотландии документально подтверждено еще с 1494 года. Праздник начат энтузиастами виски, чтобы популяризировать культуру его потребления, рассказывать о разнообразии вкусов и методах производства.
Верующие чтят память святого великомученика Теодора Стратилата.
Памятные события:
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