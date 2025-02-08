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В ФБР могут сократить секретный отдел по изучению НЛО

10:51, 8 февраля 2025
Курс на сокращение штата федеральных служащих случайно раскрыло существование секретного отдела ФБР по изучению НЛО.
В ФБР могут сократить секретный отдел по изучению НЛО
Фото: Universe Space Tech
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Под угрозой сокращения оказались отделы, занимающиеся изучением неопознанных летающих объектов (НЛО). Одним из таких подразделений является секретный офис ФБР, который, до недавнего времени оставался вне поля зрения, но теперь получил официальное признание. Работники этой структуры обеспокоены возможностью потерять работу из-за снижения финансирования и борьбы с бюрократией.

Как сообщает Politico, офис ФБР, занимающийся расследованием аномальных явлений, работает независимо от Управления по расследованию аномалий (AARO), под руководством Пентагона. Это сотрудничество указывает на растущий интерес правительства США к исследованию НЛО, хотя ФБР не предоставляет информации относительно количества сотрудников или срока существования этого отдела.

Представители ФБР отметили, что их офис проводит расследования с фокусом на национальную безопасность, в частности в случаях, когда речь идет о нарушении федерального закона. Это подтверждается многочисленными свидетельствами, в частности от бывшего пилота ВМС Райана Грейвса, который рассказал, что его группа более года работала с командой ФБР, опрашивая свидетелей, предоставляя зацепки и разведывательные данные для защиты страны от неизвестных явлений. Пентагон имел похожую программу под названием «Программа усовершенствованной идентификации угроз в аэрокосмическом пространстве».

Другой свидетель, экс-офицер разведки армии Кейсон Бест, также отметил, что расформирование этого секретного отдела будет катастрофическим для дальнейшего исследования НЛО и сотрудничества между правительственными структурами.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ранее никогда не разглашалось о существовании неофициальной рабочей группы ФБР по изучению НЛО. Ранее известно, что Пентагон имеет специальную структуру под названием All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO), которая занимается анализом наблюдений НЛО военными. Однако до этого момента ни один гражданский государственный орган США не сообщал о наличии аналогичных групп.

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США космос НЛО

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