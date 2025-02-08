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Україна має бути достатньо озброєна, щоб вести переговори з сильної позиції, – глава МЗС Чехії на зустрічі з Келлоггом

12:04, 8 лютого 2025
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зустрівся з Кітом Келлогом у Вашингтоні.
Україна має бути достатньо озброєна, щоб вести переговори з сильної позиції, – глава МЗС Чехії на зустрічі з Келлоггом
Фото: Х / Jan Lipavský
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У рамках свого візиту до Вашингтона міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зустрівся зі спецпредставником Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом. Під час зустрічі Ліпавський підкреслив, що Україна повинна мати достатньо озброєння для того, щоб вести переговори з сильнішої позиції. Він також зазначив, що Чехія зацікавлена в тому, щоб Росія більше ніколи не наважилася на агресію проти своїх сусідів.

«Україна має бути достатньо озброєна, щоб вести переговори з сильної позиції. Очевидно, що Чехія зацікавлена в тому, щоб Росія більше ніколи не наважилася напасти на свого сусіда», – написав він в Х.

Ліпавський додав, що Келлог поцікавився поглядом Чехії щодо російської агресії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна чекає на візит спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога в лютому. 

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США війна Чехія

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