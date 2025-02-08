В приложении Резерв+ произошел сбой

Приложение долго загружается, а затем появляется сообщение о технической проблеме.

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В мобильном приложении "Резерв+" произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются, что в приложении нельзя авторизироваться и использовать функции.

При попытке зайти в Резерв+ приложение долго загружается, а затем сообщается о технической проблеме или об отсутствии соединения.

Пока в Минбороны проблему еще не комментировали.

Напомним, что через приложение Резерв+ военнообязанные украинцы могут обновить военно-учетные данные, пересмотреть информацию из реестра "Оберіг" и сформировать военно-учетный документ. Также в Резерв+ отображаются отсрочки и бронирование.

С 7 февраля в мобильном приложении Резерв+ заработало автоматическое продление отсрочок.

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