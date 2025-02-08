У Міноборони пояснили, чому стався збій у застосунку Резерв+

В Міноборони радять зберегти військово-обліковий документ у паперовій формі, бо з Резерв+ поки є проблеми.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у застосунку Резерв+ стався збій. Міністерство оборони України повідомило про тимчасові проблеми з авторизацією в системі Резерв+ через високий рівень навантаження на BankID. Внаслідок цього доступ до деяких функцій може бути обмежений.

У разі успішної авторизації користувачам рекомендовано зберегти військовий документ у форматі PDF на смартфоні. Також, якщо є електронне направлення на ВЛК, варто зробити його скріншот для збереження важливої інформації.

Тим, хто подав запит на відстрочку або отримав направлення на ВЛК, радять зачекати на подальші оновлення системи.

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