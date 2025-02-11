В Литве назначили посла по особым поручениям по вопросам координации восстановления Украины

Дариус Скусевичус займет пост посла по особым поручениям по вопросам Украины.

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В Литве Дариуса Скусевичуса назначили послом по особым поручениям по вопросам координации восстановления и реконструкции Украины.

«Рад сообщить, что я начинаю новую должность посла по особым поручениям по вопросам координации восстановления и реконструкции Украины в МИД Литвы», - сообщил он.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», три страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - официально отключились от российской электрической сети.

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