Судья ВС Андрей Жук поддерживал позицию чиновников Януковича по делам Революции Достоинства и игнорировал доказательства СБУ о наличии у чиновницы паспорта РФ, а теперь хочет стать членом ВСП

Судья Верховного Суда Андрей Жук, проигнорировавший предоставленную СБУ фотокопию паспорта РФ у чиновницы, а также выносивший решение по делам против участников Революции Достоинства, вновь собрался в Высший совет правосудия.

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Членом Высшего совета правосудия – ключевого органа судебной власти вновь собирается стать судья Верховного Суда Андрей Жук. Предыдущие его попытки оказались неудачными, поэтому возникает вопрос, какими соображениями сейчас руководствуется кандидат, подавая свои документы на конкурс.

Громадські організації та медіа неодноразово зазначали, що Андрія Жука «можна справедливо назвати покровителем суддів Майдану». Як писала «Українська правда», «цей кандидат також має значний послужний список. Зокрема, покривав суддів Майдану. Він входив у колегію суддів Касаційного адмінсуду ВС, яка скасувала рішення Вищої ради юстиції про звільнення судді Майдану Владислави Гудим. Вона 19 лютого 2014 року без належних доказів дозволила взяти під варту двох учасників відомої ходи до Верховної Ради 18 лютого 2014, що закінчилась масовим побиттям». Окрім того, «на підставі підробленого рапорту інспектора ДАІ суддя позбавила прав керування водійку, яка брала участь в автопробігу Автомайдану до резиденції Межигір'я президента Віктора Януковича. Колегія суддів разом із суддею Жуком, попри практику Верховного Суду і ЄСПЛ, вирішила, що ухвала про взяття учасників протестів під варту і позбавлення водійки прав на три місяці були обґрунтованими».

При цьому це не єдина справа, яка стосувалася подій Революції Гідності.

Так, під час Революції Гідності у грудні 2013 року Андрій Жук задовольняв позови прокуратури, яка у той час була підконтрольна владі Віктора Януковича (справа № 819/3086/13-a, справа № 819/3039/13-a, справа № 819/3049/13-a).

Зокрема Жук скасував рішення сесії Тернопільської обласної ради, якою та висловила недовіру голові-регіоналу Тернопільської ОДА Валентину Хоптяну.

Також суддя виніс рішення на користь сторони прокуратури, коли та оскаржувала рішення райрад про необхідність розміщення прапорів ЄС на адмінбудинках місцевих рад. Місцеві ради в умовах Майдану ухвалювали рішення, аби вважати нечинними на території району укази Януковича, які обмежують права і свободи громадян, і гарантувати права жителів району на проведення акцій протесту та вільне волевиявлення.

Крім того, суддя Андрій Жук відомий тим, що відкрив шлях до повернення на посаду чиновниці з російським громадянством.

Так, 9 січня 2024 року колегія суддів Касаційного адмінсуду ВС, де Жук був суддею-доповідачем, скасувала постанову апеляційного суду про законність звільнення громадянки рф з посади у Мінюсті (справа №640/19582/21). В матеріалах цієї справи наявні документи, надані Службою безпеки України, які свідчать про добровільне набуття екс-чиновницею Мінюсту громадянства країни-агресора. Зокрема, за інформацією СБУ, 13 березня 2014 року посадовиця прибула до міста Ялта, де зареєструвала своє місце проживання. Після початку тимчасової окупації, чиновниця повторно відвідала Крим, де на підставі раніше здійсненої реєстрації отримала паспорт громадянки рф. Під час перебування в АР Крим, за даними СБУ, екс-посадовиця мала контакти зі співробітниками ФСБ РФ.

Однак колегія суддів, де суддею-доповідачем виступав Андрій Жук, вирішила, що фотокопії паспорту рф, наданої СБУ, та податкового номеру – недостатньо. Тобто, колегія вирішила не довіряти документам, наданим СБУ, і фактично захистити права чиновниці з російським громадянством.

Однак Жук відомий не лише цією справою.

Так, у жовтні 2022 року Андрій Жук у колегії суддів скасував указ Володимира Зеленського про звільнення судді КСУ Олександра Касмініна. Нагадаємо, що пан Касмінін був колегою екс-голови КСУ Олександра Тупицького, а Президент Зеленський ухвалив рішення про його звільнення після сумнозвісного рішення КСУ про скасування електронного декларування для чиновників, суддів та депутатів.

Дане рішення, як відомо, тоді поставило у ризиковане становище майбутню євроінтеграцію України, адже стосувалося скасування антикорупційних заходів.

Прикметно також і те, що Андрій Жук є членом двох організацій, які у липні 2021 виступили із відкритим зверненням до Президента, де закликали його ветувати закон № 1635-ІХ, який запроваджував відкритий конкурс на посади у ВРП.

Як це не парадоксально, саме у цьому конкурсі до ВРП наразі бере участь сам Андрій Жук.

Андрій Жук проти права громадян оскаржувати рішення у соціальних справах?

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект №11170, яким пропонується скасувати право громадян оскаржувати рішення по соціальних справах до Верховного Суду.

Авторами цього законопроекту є судді, зокрема, суддя Верховного Суду Андрій Жук.

Прикладами соціальних справ, де Андрій Жук у складі колегії виносив рішення і відповідно висловлював правові позиції щодо прав громадян, є наступні:

- призначення учаснику бойових дій пенсії за віком не є підставою для звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації;

- якщо професор університету сам не повідомив ТЦК про наявність підстав для відстрочки, то його мобілізація правомірна;

- неповнолітні діти, які перебували на утриманні загиблого військовослужбовця, у певних обставинах не мають право на виплату грошового забезпечення тощо.

«Чесно. Фільтруй суд» внесло Андрія Жука у список «Судді, що підтримували диктаторські закони 16 січня, та латифундисти. Хто йде у Верховний Суд із Тернопільщини, Франківщини, Вінниччини, Кіровоградщини та Херсонщини».

Це не завадило Андрію Жуку обратися до Верховного Суду – хоча й не з першої спроби. Першого разу він не добрав за балами та посів 50 місце у рейтингу з 55 можливих.

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