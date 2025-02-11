На Полтавщине чиновник Госказначейства внес недостоверные сведения в декларацию на более чем 95 млн грн — НАПК

НАПК осуществило мониторинг образа жизни чиновника и направило соответствующие материалы в Нацполицию.

Фото: vinnitsa.info

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Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что правоохранители сообщили о подозрении начальнику отдела Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Полтавской области в совершении преступления по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

«Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело мониторинг образа жизни и направило соответствующие материалы в НПУ», - говорится в сообщении.

НАПК установило, что чиновник внес недостоверные сведения в декларацию за 2023 год на более чем 95,7 млн ​​грн.

Ранее НАПК разъяснило вопросы отображения в декларации отчужденного имущества, полученного в наследство или в качестве подарка.

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