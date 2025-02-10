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НАПК разъяснило вопросы отображения в декларации отчужденного имущества, полученного в наследство или в качестве подарка

17:56, 10 февраля 2025
НАПК также объяснило, как действовать при изменениях в трудовой деятельности, в частности при увольнении или переводе на новую должность.
НАПК разъяснило вопросы отображения в декларации отчужденного имущества, полученного в наследство или в качестве подарка
Фото: dtkt.ua
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Национальное агентство по предотвращению коррупции ответило на вопрос об отображении в декларации отчужденного имущества, полученного в наследство или в подарок, а также как действовать при изменениях в трудовой деятельности, в частности при увольнении или переводе на новую должность.

Чи зазначається у відповідних розділах майно, яке належало декларанту та/або члену сім’ї та було відчужене у звітному періоді?

Не зазначається. Проте, у разі відчуження об’єкта заповненню можуть підлягати розділи «Доходи, у тому числі подарунки» декларації (у разі отримання доходу від відчуження такого майна); «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації (якщо перевищено відповідний поріг вартості об’єкта при укладенні правочину про його відчуження).

Правила «не менше половини днів протягом звітного періоду» та «не менше 30 календарних днів» не застосовується до об’єктів, які перебували у суб’єкта декларування або членів його сім’ї на праві власності, але на кінець звітного періоду були відчужені.

Чи зазначається майно, успадковане декларантом або членом його сім’ї, у розділі 11 “Доходи, у тому числі подарунки”?

Не зазначається за умови відсутності оцінки спадщини. За  наявності відомостей про її розмір дохід підлягає відображенню у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації. Також успадковане майно може підлягати відображенню в інших розділах — така ситуація можлива, зокрема, у випадку отримання у спадщину нерухомості, навіть якщо її грошова оцінка не проводилась. 

У випадку спадкування або дарування майна, яке оподатковується за нульовою ставкою, його оціночна  вартість з метою оподаткування не визначається.

У інших випадках отримання доходів у вигляді спадщини або подарунків об’єктом оподаткування є оціночна вартість цих об’єктів, визначена відповідно до закону.

При заповненні інформації про успадковане майно в інших розділах у полі “Вартість на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою” слід обрати позначку «Не застосовується».

Чи подається декларація при звільненні, якщо особа звільнилась, але впродовж 30 днів знову стала декларантом?

Декларація при звільненні, якщо особа впродовж 30 днів знову стала суб’єктом декларування, не подається.

Якщо особа звільнилася з посади, яка передбачає обов’язок подання декларацій, й упродовж 30 календарних днів працевлаштувалася на посаду, яка також передбачає обов’язок подання декларації в іншому органі, це не вважається припиненням діяльності, яка зумовлює обов’язок декларування. В такому випадку відбувається лише зміна посади або інших істотних умов праці.

У разі переведення суб’єкта декларування на іншу посаду, яка також передбачає обов’язок декларування, декларація при звільненні не подається.

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декларация НАПК

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