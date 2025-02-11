Отказать работнику в принятии на работу по возрасту возможно только в том случае, если законодательством установлены возрастные ограничения для определенной категории работников.

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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, можно ли отказать работнику в принятии на работу по возрасту.

Отказать работнику в принятии на работу по возрасту возможно только в том случае, если законодательством установлены возрастные ограничения для определенной категории работников. К примеру, должности государственной службы, спасатели, водолазы и прочее.

Между тем, отказ в приеме на работу по признакам возраста – это дискриминация личности в трудовой сфере или эйджизм, когда человека не берут на работу, потому что ему 45+.

Запрещается также отказ в принятии на работу гражданина по мотивам достижения им пенсионного возраста (ст. 11 Закона Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине». Согласно этому закону Государство гарантирует каждому ветерану труда и пожилому гражданину надлежащий уровень жизни, удовлетворение различных жизненных потребностей, предоставление различных видов помощи, в частности, путем реализации права на труд в соответствии с профессиональной подготовкой и с учетом состояния здоровья).

Такой отказ может быть обжалован ими в суд.

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