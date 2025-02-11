Верховная Рада приняла закон о приобретении оборудования для строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС

Парламент принял закон о приобретении оборудования, необходимого для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции.

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом в качестве закона законопроект 11392 о приобретении оборудования, необходимого для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции.

Законопроект был внесен 2 июля 2024 под названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения хозяйственной деятельности».

Вместе с тем, финальная редакция, предоставленная Комитетом 17 января, уже называется «О приобретении оборудования, необходимого для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции».

Как указано в заключении Комитета, во исполнение поручения председателя Верховной Рады Комитет на своем заседании 16 января 2025 года пересмотрел заключение Комитета от 13 декабря 2024 года к проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения хозяйственной деятельности, №11392, предложенный энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции».

В ходе пересмотра на заседании Комитета 16 января было предложено дополнить сравнительную таблицу новыми поправками. Поправка №268 касается предоставления акционерному обществу «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» разрешения на приобретение оборудования, необходимого для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции, а также размещения, проектирования и строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции.

Финальная редакция законопроекта предусматривает, что «Верховная Рада Украины, учитывая стратегическое значение атомной энергетики для развития Украины, желая компенсировать мощности украинской энергосистемы, которые были потеряны в связи с временной оккупацией Запорожской атомной электрической станции и регулярными массированными ракетными обстрелами со стороны со стороны страны-агрессора, а также учитывая многочисленные замечания к проекту Закона Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции» (№11146 от 3.04.2024), принимает настоящий Закон Украины «О приобретении оборудования, необходимого для строительства энергоблоков №3 и №4».

Настоящий Закон устанавливает правовые основы и дает разрешение на приобретение отдельно определенного оборудования, необходимого для будущего строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции акционерного общества «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».

Автор: Наталя Мамченко

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