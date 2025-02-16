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В нинішніх умовах жодна сторона не отримає вигідної угоди щодо завершення війни, — Володимир Зеленський

20:26, 16 лютого 2025
Україна не отримає гарної угоди в поточних умовах, бо поки не може перемогти РФ, але й Путін її не отримає, тому що теж не може перемогти.
В нинішніх умовах жодна сторона не отримає вигідної угоди щодо завершення війни, — Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримає вигідної угоди щодо завершення війни в поточних умовах. Про це він сказав у інтерв'ю NBC News.

Глава держави зазначив, що вигідної угоди Україна не може досягти тому, що поки не може перемогти Росію. Водночас і Путін не отримає дуже хорошої для себе угоди, тому що теж не може перемогти.

«Тому це не буде вигідна угода для обох», — додав Президент.

«Але може бути більш важлива річ - мир, можливо, не найкращий, але мир для людей. Який важливіший за будь-які угоди», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент додав, що Україна не може грати за правилами Путіна.

Також Володимир Зеленський наголосив, що ніколи не прийме жодних рішень між США та РФ щодо України.

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президент війна Володимир Зеленський

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