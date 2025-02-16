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Адміністрація Трампа прагне забезпечити припинення вогню в Україні до 20 квітня — Bloomberg

20:15, 16 лютого 2025
Про плани забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня адміністрація президента США повідомила європейським чиновникам.
Адміністрація Трампа прагне забезпечити припинення вогню в Україні до 20 квітня — Bloomberg
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Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне домогтися припинення вогню в Україні до Великодня, який припадає на 20 квітня. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

«Адміністрація Трампа повідомила європейським посадовцям, що хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня, за словами людей, поінформованих про ці розмови», — вказує видання.

За словами співрозмовників Bloomberg, темп переговорів, які розпочнуться цього тижня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США і РФ, є «амбітним і потенційно нереалістичним».

Також одне з джерел вказало, що домогтися врегулювання до кінця цього року є набагато більш імовірним сценарієм.

Раніше спеціальний представник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що переговори щодо завершення війни Росії проти України, ведуться за двома окремими напрямками – російським та українсько-союзницьким. 

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що ніколи не прийме жодних рішень між США та РФ щодо України.

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США Україна Дональд Трамп війна

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