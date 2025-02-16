Администрация Трампа стремится обеспечить прекращение огня в Украине до 20 апреля — Bloomberg

О планах обеспечить прекращение огня в Украине к Пасхе администрация президента США сообщила европейским чиновникам.

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Администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться прекращения огня в Украине к Пасхе, приходящейся на 20 апреля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения огня в Украине к Пасхе, по словам людей, информированных об этих разговорах», — указывает издание.

По словам собеседников Bloomberg, темп переговоров, которые начнутся на этой неделе в Саудовской Аравии с участием чиновников США и РФ, «амбициозен и потенциально нереалистичен».

Также один из источников указал, что добиться урегулирования до конца этого года гораздо более вероятным сценарием.

Ранее специальный представитель США по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что переговоры по завершению войны России против Украины, ведутся по двум отдельным направлениям – российскому и украинско-союзническому.

Владимир Зеленский подчеркнул, что никогда не примет никаких решений между США и РФ по Украине.

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