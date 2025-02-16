Практика судов
  1. В мире

Администрация Трампа стремится обеспечить прекращение огня в Украине до 20 апреля — Bloomberg

20:15, 16 февраля 2025
О планах обеспечить прекращение огня в Украине к Пасхе администрация президента США сообщила европейским чиновникам.
Администрация Трампа стремится обеспечить прекращение огня в Украине до 20 апреля — Bloomberg
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация президента США Дональда Трампа стремится добиться прекращения огня в Украине к Пасхе, приходящейся на 20 апреля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения огня в Украине к Пасхе, по словам людей, информированных об этих разговорах», — указывает издание.

По словам собеседников Bloomberg, темп переговоров, которые начнутся на этой неделе в Саудовской Аравии с участием чиновников США и РФ, «амбициозен и потенциально нереалистичен».

Также один из источников указал, что добиться урегулирования до конца этого года гораздо более вероятным сценарием.

Ранее специальный представитель США по Украине и РФ Кит Келлог заявил, что переговоры по завершению войны России против Украины, ведутся по двум отдельным направлениям – российскому и украинско-союзническому.

Владимир Зеленский подчеркнул, что никогда не примет никаких решений между США и РФ по Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отбор на должности 1800 судей местных судов будет непростым испытанием и потребует максимальной концентрации усилий и ресурсов – НШСУ

Национальная школа судей сообщила о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть во время отбора на должности судей и последующей профессиональной подготовки новоназначенных судей.

«Судебная реформа – это дело не только Украины, но и ЕС, ведь она финансируется за счет европейских налогоплательщиков», – посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Посол ЕС в Украине рассказала, почему судебные реформы в Украине проходят так, как они происходят, и что будет дальше.

Органу финансового контроля и БЭБ расширили возможности использования персональных данных – Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, согласно которому БЭБ и орган финансового контроля смогут использовать информацию, сведения или другие персональные данные о лице и документах, содержащихся и оформляемых с применением средств Демографического реестра.

Верховная Рада внесла изменения в порядок оценки потребностей лица или семьи в социальных услугах

Изменения, в частности, касаются оценки потребностей в социальных услугах и лиц, оказывающих социальные услуги.

Кабмин запретил направлять лиц с инвалидностью на ВЛК и изменил порядок подачи документов о ребенке с инвалидностью

Правительство внесло изменения в порядок оформления военно-учетного документа лицами с инвалидностью

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду