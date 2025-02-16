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В нынешних условиях ни одна сторона не получит выгодного соглашения по завершению войны, — Владимир Зеленский

20:26, 16 февраля 2025
Украина не получит хорошего соглашения в текущих условиях, потому что пока не может победить РФ, но и Путин его не получит, потому что тоже не может победить.
В нынешних условиях ни одна сторона не получит выгодного соглашения по завершению войны, — Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получит выгодного соглашения по завершению войны в текущих условиях. Об этом он сказал в интервью NBC News.

Глава государства отметил, что выгодное соглашение Украина не может достичь потому, что пока не может победить Россию. В то же время и Путин не получит очень хорошего для себя соглашения, потому что тоже не может победить.

«Поэтому это не будет выгодным соглашением для обоих», — добавил Президент.

«Но может быть более важная вещь – мир, возможно, не самый лучший, но мир для людей. Как важнее любых соглашений», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил, что Украина не может играть по правилам Путина.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что никогда не примет никаких решений между США и РФ по Украине.

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президент война Владимир Зеленский

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