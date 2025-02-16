На саммите в Париже обсудят гарантию автоматического членства Украины в НАТО, — The Guardian

На встрече, которую созывает Эмманюэль Макрон, обсудят, какие гарантии безопасности Европа могла бы предоставить Украине.

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«Судебно-юридическая газета» писала, что президент Франции Эмманюэль Макрон 17 февраля проведет экстренный саммит европейских лидеров. Встреча состоится в Елисейском дворце во второй половине дня.

Стало известно, что на встрече лидеры обсудят вариант автоматического обретения Украиной членства в НАТО, если РФ нарушит режим прекращения огня в случае достижения мирного соглашения. Об этом сообщает The Guardian.

Так, на саммите будут обсуждаться оборонные возможности, которые Европа могла бы предоставить Украине для обеспечения надежных гарантий безопасности, включая план автоматического обретения Украиной членства в НАТО в случае явного нарушения Россией режима прекращения огня.

По данным издания, такое предложение было выдвинуто некоторыми американскими сенаторами. Инициативу также поддержал президент Финляндии Александр Стубб.

Как сообщалось, в саммите примут участие президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, генсек НАТО Марк Рютте и главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании.

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