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На Чернобыльской АЭС продолжают тушить наружную обшивку укрытия, поврежденного российским дроном

21:06, 16 февраля 2025
Уровень радиации не изменился, ситуация находится под контролем.
На Чернобыльской АЭС продолжают тушить наружную обшивку укрытия, поврежденного российским дроном
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Как писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Выход радиоактивных веществ на ЧАЭС не зафиксирован, но если будут повторные удары, ситуация может измениться.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что работы по ликвидации последствий удара российского дрона по Чернобыльской АЭС продолжаются.

«Продолжается тушение возгорания заполнителя наружной обшивки Арки НБК. Проводятся работы верхолазами для частичного вскрытия конструкций Арки НБК и заполнения пустот огнетушащими веществами под кровлей здания», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что мониторинг ситуации осуществляется с помощью БПЛА с тепловизором, в том числе привлечены 18 единиц техники и 85 работников ГСЧС.

Также на месте постоянно производится мониторинг состояния воздуха и радиационного фона.

«Уровень радиации на объекте не изменился. Контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать - Минприроды.

Отметим, Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС. Кроме того, Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.

СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

Добавим, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко заявил, что сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали.

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АЭС Чернобыль

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