На ЧАЭС ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали, – руководитель ЦПД при СНБО Коваленко

Андрей Коваленко подчеркнул, что россияне сознательно запускают дроны над ЧАЭС.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

В свою очередь, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко заявил, что сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали.

Он отметил, что россияне вполне сознательно запускают дроны над ЧАЭС, постоянно экспериментируют с высотой пролета шахедов, пытаются совершать полеты как можно ниже.

«Они несут ядерную угрозу миру, который инвестировал в безопасность на ЧАЭС. Москва виновата в Чернобыльской катастрофе, та же Москва сейчас несет угрозу ЧАЭС», - сказал он.

Позже в ГСЧС показали фото остатков дрона, пробившего укрытие на Чернобыльской АЭС.

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