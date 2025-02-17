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На саркофаге Чернобыльской АЭС обнаружили еще три очага пожара

14:32, 17 февраля 2025
На ЧАЭС снова начались меры по ликвидации последствий недавнего дронового удара.
На саркофаге Чернобыльской АЭС обнаружили еще три очага пожара
Фото: ГСЧС
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Как писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. 16 февраля на Чернобыльской АЭС продолжали тушить наружную обшивку укрытия. А утром 17 февраля работы по тушению пожара приостановлены.

Позже Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что по состоянию на 10:00 возобновлены работы по ликвидации возгорания.

Отмечается, что зафиксировано три очага тления. В настоящее время работают две группы верхолазов (по четыре человека), третья группа закрепляется для частичного раскрытия конструкций укрытия и гашения ячеек тления.

«Ситуацию мониторят с помощью БПЛА с тепловизором. От ГСЧС привлечены 91 человек и 18 единиц техники», - говорится в сообщении.

Также добавили, что ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и в целом на ГСП ЧАЭС, не зафиксировано. Выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружен.

Напомним, возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать - Минприроды.

Отметим, Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС. Кроме того, Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.

СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

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Чернобыль

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