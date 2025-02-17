На Чернобыльской АЭС приостановили работы по тушению пожара

Пока открытых очагов тления мембраны не наблюдается.

Фото: dazv.gov.ua

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Как писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. 16 февраля на Чернобыльской АЭС продолжали тушить наружную обшивку укрытия.

17 февраля Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что по состоянию на 07:00 работы по тушению пожара приостановлены, однако это не означает их завершения.

«Открытых очагов тления мембраны не наблюдается, продолжается мониторинг ситуации с помощью БпЛА с тепловизором», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задействовано 6 работников и 2 единицы техники ГСЧС.

Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и в целом ГСП ЧАЭС не зафиксировано. Выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружен, добавили в ГАЗО.

Напомним, возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать - Минприроды.

Отметим, Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС. Кроме того, Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.

СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

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