Практика судов
  1. В Украине

На Чернобыльской АЭС приостановили работы по тушению пожара

11:44, 17 февраля 2025
Пока открытых очагов тления мембраны не наблюдается.
На Чернобыльской АЭС приостановили работы по тушению пожара
Фото: dazv.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. 16 февраля на Чернобыльской АЭС продолжали тушить наружную обшивку укрытия.

17 февраля Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что по состоянию на 07:00 работы по тушению пожара приостановлены, однако это не означает их завершения.

«Открытых очагов тления мембраны не наблюдается, продолжается мониторинг ситуации с помощью БпЛА с тепловизором», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задействовано 6 работников и 2 единицы техники ГСЧС.

Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и в целом ГСП ЧАЭС не зафиксировано. Выход радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружен, добавили в ГАЗО.

Напомним, возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать - Минприроды.

Отметим, Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС. Кроме того, Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.

СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Чернобыль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ирина Верещук сообщила, что украинцам за границей, подавшим документы еще весной 2024 года, отдадут их паспорта

Как сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук, находящиеся за рубежом украинцы наконец-то начали получать паспорта.

Сведения об инвалидности будут отображаться в Реестре «Оберег» автоматически — Кабмин внес изменения

В случае внесения в Реестр «Оберег» сведений о наличии у лица инвалидности, таких лиц на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра не направляют.

Дело агрофирмы «Цветы Украины»: как в Украине положили начало ноу-хау относительно использования обличителей

Обличитель по этому делу – подчиненный экс-министра Александра Кубракова – не указал ни того, кто предлагает неправомерную выгоду, ни того, в чем заключалось предложение и, в конце концов, даже ни того, что именно предлагается как неправомерная выгода, но НАБУ это не помешало.

Мужчин 25-60 лет, которые обращались в паспортные сервисы до апреля 2024 года, автоматически внесут в Реестр военнообязанных

Относительно мужчин 25-60 лет, которые обращались в паспортные сервисы за границей до 24 апреля 2024 года, ГМС единовременно сформирует перечень сведений и передаст их Минобороны для внесения сведений в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Верховный Суд признал противоправным наложение штрафа за недопущение к проверке из-за отсутствия руководителя предприятия

Условия, при которых «формальные» нарушения являются основанием для отмены постановления Гоструда о привлечении к ответственности – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Мороз
    Валентин Мороз
    заступник голови Центрального апеляційного господарського суду
  • Віталій Щавінський
    Віталій Щавінський
    заступник голови Київського окружного адміністративного суду