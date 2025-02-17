Ирина Верещук сообщила, что украинцам за границей, подавшим документы еще весной 2024 года, отдадут их паспорта

Как сообщила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук, находящиеся за рубежом украинцы наконец-то начали получать паспорта.

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Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук сообщила, что украинцы за границей теперь смогут получить свои паспорта.

«Месяц назад Президент поручил решить вопрос выдачи паспортов украинцам за рубежом. Сегодня начали выдавать», отметила она и сослалась на разъяснение Государственной миграционной службы.

В свою очередь, ГМС сообщила, что граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, подавшие документы на изготовление паспортов до 25 апреля 2024 года в ГП «Документ», смогут получить изготовленные паспорта за границей, без предъявления каких-либо дополнительных документов.

Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места выдачи будут направляться в порядке очередности подачи документов.

Государственная миграционная служба передает информацию о таких лицах Министерству обороны Украины, и они автоматически становятся на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

«Что это значит для украинцев за границей?

Подавшие документы до 25 апреля 2024 года могут получить свои изготовленные паспорта.

Решен вопрос постановки на военный учет для мужчин, подавших документы до 25 апреля 2024 года в ГП «Документ», что упростит реализацию их прав», отметили в ГМС.

Как писала «Судебно-юридическая газета», это стало возможным после запуска автоматического обмена данными между ГМС и Минобороны.

Так, в отношении мужчин от 25 до 60 лет, обратившихся в обособленное подразделение (паспортный сервис) до 24 апреля 2024 г. (включительно) для оформления паспорта гражданина Украины или загранпаспорта и которые их не получили, Государственная миграционная служба единовременно сформирует перечень сведений и передаст их Минобороны для внесения сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Это предусматривают изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах №932, которые Кабмин внес постановлением от 14 февраля 2025 года №163.

Речь идет о следующем перечне сведений:

оцифрованный образ лица;

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

место рождения;

пол;

место жительства и местонахождение;

реквизиты паспорта гражданина Украины или документа, дающего право гражданину Украины на выезд за границу (серия и/или номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

сведения о гражданстве;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (при наличии);

сведения об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставление на постоянное проживание за границей или возвращение в Украину.

На основании этих сведений, полученных Минобороны, ТЦК осуществляется взятие указанных лиц на военный учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме.

Взятие на военный учет указанных граждан Украины осуществляется ТЦК по зарегистрированному или задекларированному их месту жительства, а в случае, когда местожительство не зарегистрировано или не задекларировано, — ТЦК, определенными Генштабом Вооруженных Сил. Взятие на военный учет указанных лиц производится без направления военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Автор: Наталя Мамченко

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