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Ірина Верещук повідомила, що українцям за кордоном, які подали документи ще навесні 2024 року, віддадуть їхні паспорти

11:30, 17 лютого 2025
Як повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук, українці, які знаходяться за кордоном, нарешті почали отримувати паспорти.
Ірина Верещук повідомила, що українцям за кордоном, які подали документи ще навесні 2024 року, віддадуть їхні паспорти
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Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук повідомила, що українці за кордоном тепер зможуть отримати свої паспорти.

«Місяць тому Президент доручив вирішити питання видачі паспортів українцям за кордоном. Сьогодні почали видавати», зазначила вона і послалася на роз’яснення Державної міграційної служби.

В свою чергу, ДМС повідомила, що громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном, без предʼявлення будь яких додаткових документів.

Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуться у порядку черговості подання документів. 

Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб Міністерству оборони України, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії.

«Що це означає для українців за кордоном?

Ті, хто подав документи до 25 квітня 2024 року, можуть отримати свої виготовлені паспорти.

Вирішено питання постановки на військовий облік для чоловіків, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», що спростить реалізацію їхніх прав», зазначили у ДМС.

Як писала «Судово-юридична газета», це стало можливим після запуску автоматичного обміну даними між ДМС та Міноборони.

Так, стосовно чоловіків від 25 до 60 років, які звернулися до відокремленого підрозділу (паспортного сервісу) до 24 квітня 2024 р. (включно) для оформлення паспорта громадянина України чи закордонного паспорту та їх не отримали, Державна міграційна служба одноразово сформує перелік відомостей та передасть їх Міноборони для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Це передбачають зміни до Порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів  №932, які Кабмін вніс постановою від 14 лютого 2025 року №163.

Йдеться про наступний перелік відомостей:

  • відцифрований образ обличчя;
  • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
  • дата народження;
  • місце народження;
  • стать;
  • місце проживання та місце перебування;
  • реквізити паспорта громадянина України або документа, що дає право громадянину України на виїзд за кордон (серія та/або номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);
  • відомості про громадянство;
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну.

На підставі цих відомостей, отриманих Міноборони, ТЦК здійснюється взяття зазначених осіб на військовий облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

Взяття на військовий облік вказаних громадян України здійснюється ТЦК за зареєстрованим чи задекларованим їх місцем проживання, а у разі, коли місце проживання не зареєстровано чи не задекларовано, — ТЦК, визначеними Генштабом Збройних Сил. Взяття на військовий облік зазначених осіб проводиться без направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Автор: Наталя Мамченко

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