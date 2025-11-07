ТОП-моделі жовтня: які авто найчастіше купували українці

У жовтні зареєстрували 7,8 тисячі нових авто.

За даними Укравтопрому, у жовтні 2025 року автопарк України поповнився 7,8 тис. нових легкових автомобілів. Із них 71% придбали приватні клієнти, а 29% — юридичні особи.

Порівняно з жовтнем 2024 року продажі легковиків у приватному сегменті зросли на 60%, тоді як у корпоративному сегменті спостерігалося зниження на 5%.

Найпопулярніші моделі серед приватних покупців:

Volkswagen ID.UNYX — 431 одиниця; BYD Song Plus — 382 одиниці; Toyota RAV-4 — 296 одиниць; BYD Leopard 3 — 247 одиниць; Hyundai Tucson — 207 одиниць.

Лідери продажів у корпоративному секторі:

Renault Duster — 316 одиниць; KGM Musso Grand — 131 одиниця; Toyota Land Cruiser Prado — 105 одиниць; Toyota RAV-4 — 88 одиниць; Volkswagen Touareg — 84 одиниці.

