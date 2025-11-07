ТОП-моделі жовтня: які авто найчастіше купували українці

За даними Укравтопрому, у жовтні 2025 року автопарк України поповнився 7,8 тис. нових легкових автомобілів. Із них 71% придбали приватні клієнти, а 29% — юридичні особи.
Порівняно з жовтнем 2024 року продажі легковиків у приватному сегменті зросли на 60%, тоді як у корпоративному сегменті спостерігалося зниження на 5%.
Найпопулярніші моделі серед приватних покупців:
Лідери продажів у корпоративному секторі:
