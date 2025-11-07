Практика судів
  1. В Україні

ТОП-моделі жовтня: які авто найчастіше купували українці

22:18, 7 листопада 2025
У жовтні зареєстрували 7,8 тисячі нових авто.
ТОП-моделі жовтня: які авто найчастіше купували українці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За даними Укравтопрому, у жовтні 2025 року автопарк України поповнився 7,8 тис. нових легкових автомобілів. Із них 71% придбали приватні клієнти, а 29% — юридичні особи.

Порівняно з жовтнем 2024 року продажі легковиків у приватному сегменті зросли на 60%, тоді як у корпоративному сегменті спостерігалося зниження на 5%.

Найпопулярніші моделі серед приватних покупців:

  1. Volkswagen ID.UNYX — 431 одиниця;
  2. BYD Song Plus — 382 одиниці;
  3. Toyota RAV-4 — 296 одиниць;
  4. BYD Leopard 3 — 247 одиниць;
  5. Hyundai Tucson — 207 одиниць.

Лідери продажів у корпоративному секторі:

  1. Renault Duster — 316 одиниць;
  2. KGM Musso Grand — 131 одиниця;
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 105 одиниць;
  4. Toyota RAV-4 — 88 одиниць;
  5. Volkswagen Touareg — 84 одиниці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

авто транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

КГС ВС пояснив, коли спір про частки в статутному капіталі може розглядати третейський суд

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

В Україні посилять відповідальність за організацію незаконної міграції

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

Баланс права на свободу слова та захисту ділової репутації: позиція Львівського апеляційного суду

Львівський апеляційний суд визнав образливі висловлювання у соціальній мережі оціночними судженнями та підкреслив, що для захисту ділової репутації потрібні докази її наявності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва