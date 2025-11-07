ТОП-модели октября: какие автомобили чаще всего покупали украинцы

По данным Укравтопрома, в октябре 2025 года автопарк Украины пополнился 7,8 тыс. новых легковых автомобилей. Из них 71% приобрели частные клиенты, а 29% — юридические лица.
По сравнению с октябрем 2024 года продажи легковых автомобилей в частном сегменте выросли на 60%, тогда как в корпоративном сегменте наблюдалось снижение на 5%.
Самые популярные модели среди частных покупателей:
Лидеры продаж в корпоративном секторе:
