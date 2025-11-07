ТОП-модели октября: какие автомобили чаще всего покупали украинцы

В октябре зарегистрировали 7,8 тысячи новых автомобилей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По данным Укравтопрома, в октябре 2025 года автопарк Украины пополнился 7,8 тыс. новых легковых автомобилей. Из них 71% приобрели частные клиенты, а 29% — юридические лица.

По сравнению с октябрем 2024 года продажи легковых автомобилей в частном сегменте выросли на 60%, тогда как в корпоративном сегменте наблюдалось снижение на 5%.

Самые популярные модели среди частных покупателей:

Volkswagen ID.UNYX — 431 единица; BYD Song Plus — 382 единицы; Toyota RAV-4 — 296 единиц; BYD Leopard 3 — 247 единиц; Hyundai Tucson — 207 единиц.

Лидеры продаж в корпоративном секторе:

Renault Duster — 316 единиц; KGM Musso Grand — 131 единица; Toyota Land Cruiser Prado — 105 единиц; Toyota RAV-4 — 88 единиц; Volkswagen Touareg — 84 единицы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.