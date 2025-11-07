Практика судов
ТОП-модели октября: какие автомобили чаще всего покупали украинцы

22:18, 7 ноября 2025
В октябре зарегистрировали 7,8 тысячи новых автомобилей.
ТОП-модели октября: какие автомобили чаще всего покупали украинцы
По данным Укравтопрома, в октябре 2025 года автопарк Украины пополнился 7,8 тыс. новых легковых автомобилей. Из них 71% приобрели частные клиенты, а 29% — юридические лица.

По сравнению с октябрем 2024 года продажи легковых автомобилей в частном сегменте выросли на 60%, тогда как в корпоративном сегменте наблюдалось снижение на 5%.

Самые популярные модели среди частных покупателей:

  1. Volkswagen ID.UNYX — 431 единица;
  2. BYD Song Plus — 382 единицы;
  3. Toyota RAV-4 — 296 единиц;
  4. BYD Leopard 3 — 247 единиц;
  5. Hyundai Tucson — 207 единиц.

Лидеры продаж в корпоративном секторе:

  1. Renault Duster — 316 единиц;
  2. KGM Musso Grand — 131 единица;
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 105 единиц;
  4. Toyota RAV-4 — 88 единиц;
  5. Volkswagen Touareg — 84 единицы.

авто транспорт

