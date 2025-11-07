Генпрокурорку Нью-Йорка обвинувачують у банківському шахрайстві — справа ініційована на вимогу Трампа

Летицію Джеймс обвинувачують у банківському шахрайстві та наданні неправдивих даних фінансовій установі.

Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс заявила про свою невинуватість у справі про можливе введення банку в оману з метою отримання пільгової іпотеки. Звинувачення були висунуті адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це пише The New York Times.

Згідно з судовими документами, Джеймс придбала будинок із трьома спальнями в Норфолку, штат Вірджинія, оформивши пільгову іпотеку, умови якої передбачали використання житла як другої резиденції та забороняли спільне володіння чи здачу в оренду.

Звинувачення вважає, що натомість вона здавала будинок в оренду сім'ї із трьох осіб, перетворивши його на інвестиційний об'єкт. Прокуратура стверджує, що хибні відомості дозволили Джеймсу отримати більш вигідні умови кредиту, на чому вона нібито заощадила 18 933 долари.

З’явившись перед суддею Федерального окружного суду Джамаром Вокером у місті Норфолк, штат Вірджинія, Джеймс заявила: «Не винна, Ваша честь, за обома пунктами обвинувачення».

Це слухання, яке стало першим судовим засіданням для Джеймс після висунення обвинувачення цього місяця, було рутинною процедурою на початку судового процесу. Справу ініціювали на вимогу Трампа.

Адвокат Джеймс заявив, що має намір рішуче оскаржувати справу проти неї. Він планує переконати суддю, що обвинувачення є актом помсти та вибіркового переслідування, а також що обвинувальний акт не містить належного обґрунтування щодо злочинів, у яких обвинувачують Джеймс.

У 2022 роц Джеймс ініціювала, а пізніше очолила розслідування у справі про шахрайство проти Трампа. Нині її саму звинуватили у банківському шахрайстві.

За словами призначеного у справі федерального прокурора, у разі обвинувального вироку Летиція Джеймс може отримати до 30 років позбавлення волі за кожним пунктом звинувачення та штраф до 1 млн. доларів за кожен з них.

У своїй заяві Джеймс звинуватила президента США в тому, що він нібито використовує правову систему як інструмент тиску після того, як той публічно закликав прокурорів висунути проти неї звинувачення.

Суддя призначив попередню дату судового розгляду на 26 січня, при цьому попередні клопотання та слухання очікуються у листопаді та грудні.

