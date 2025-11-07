Практика судов
  1. В мире

Генпрокурор Нью-Йорка обвиняется в банковском мошенничестве — дело инициировано по требованию Трампа

21:59, 7 ноября 2025
Летицию Джеймс обвиняют в банковском мошенничестве и предоставлении ложных данных финансовому учреждению.
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила о своей невиновности по делу о возможном введении банка в заблуждение с целью получения льготной ипотеки. Обвинения были выдвинуты администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Согласно судебным документам, Джеймс приобрела дом с тремя спальнями в Норфолке, штат Вирджиния, оформив льготную ипотеку, условия которой предусматривали использование жилья как второй резиденции и запрещали совместное владение или сдачу в аренду.

Обвинение считает, что вместо этого она сдавала дом в аренду семье из трёх человек, превратив его в инвестиционный объект. Прокуратура утверждает, что ложные сведения позволили Джеймс получить более выгодные условия кредита, на чём она якобы сэкономила 18 933 доллара.

Представ перед судьёй Федерального окружного суда Джамаром Уокером в городе Норфолк, штат Вирджиния, Джеймс заявила: «Не виновна, Ваша честь, по обоим пунктам обвинения».

Это слушание, ставшее первым судебным заседанием для Джеймс после выдвижения обвинения в этом месяце, было рутинной процедурой в начале судебного процесса. Дело было инициировано по требованию Трампа.

Адвокат Джеймс заявил, что намерен решительно оспаривать дело против неё. Он планирует убедить судью, что обвинение является актом мести и выборочного преследования, а также что обвинительный акт не содержит должного обоснования в отношении преступлений, в которых обвиняют Джеймс.

В 2022 году Джеймс инициировала, а затем возглавила расследование по делу о мошенничестве против Трампа. Теперь её саму обвинили в банковском мошенничестве.

По словам назначенного по делу федерального прокурора, в случае обвинительного приговора Летиция Джеймс может получить до 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения и штраф до 1 миллиона долларов за каждый из них.

В своём заявлении Джеймс обвинила президента США в том, что он якобы использует правовую систему как инструмент давления после того, как публично призвал прокуроров выдвинуть против неё обвинения.

Судья назначил предварительную дату судебного разбирательства на 26 января, при этом предварительные ходатайства и слушания ожидаются в ноябре и декабре.

Фемида против шаблона: запорожский судья вернул право на выезд во время мобилизации

Отец троих детей выиграл дело против Госпогранслужбы, которая ограничилась лишь формальными отказами.

КСУ на мировой арене: итоги VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия

Судьи КСУ об участии в VI Конгрессе ВККП: ключевые месседжи о правах человека будущих поколений, экологии и защите культурного наследия.

КХС ВС разъяснил, когда спор о долях в уставном капитале может рассматривать третейский суд

КХС ВС отметил, что этот спор не связан с созданием, деятельностью или управлением обществами, а касается неисполнения договорных обязательств по оплате долей.

В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

