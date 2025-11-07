Практика судів
АМКУ оштрафував дві будкомпанії на 17,2 млн гривень за змову на тендері Дніпропетровської ОДА

20:55, 7 листопада 2025
Фірми узгодили умови участі в закупівлях капремонту навчальних закладів.
Антимонопольний комітет України наклав штрафи на загальну суму 17 220 646 гривень на ТОВ «Будівельна група «Альфабуд» і ТОВ «Будівельна компанія «Профіжитлобуд» за антиконкурентні дії. Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Комітет встановив, що компанії узгодили між собою умови участі в торгах, організованих у 2024 році Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської ОДА для закупівлі робіт із капітального ремонту навчальних закладів вартістю понад 270 млн грн. Це усунуло конкуренцію між учасниками.

Згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», компанії, які протягом останніх трьох років притягувалися до відповідальності за спотворення результатів тендерів, не можуть брати участь у процедурах закупівель.

