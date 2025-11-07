АМКУ оштрафовал две стройкомпании на 17,2 млн гривен за сговор на тендере Днепропетровской ОГА

Фирмы согласовали условия участия в закупках капремонта учебных заведений.

Антимонопольный комитет Украины наложил штрафы на общую сумму 17 220 646 гривен на ООО «Строительная группа «Альфабуд» и ООО «Строительная компания «Профижитлобуд» за антиконкурентные действия. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Комитет установил, что компании согласовали между собой условия участия в торгах, организованных в 2024 году Департаментом капитального строительства Днепропетровской ОГА для закупки работ по капитальному ремонту учебных заведений стоимостью более 270 млн грн. Это устранило конкуренцию между участниками.

Согласно Закону Украины «О публичных закупках», компании, которые в течение последних трех лет привлекались к ответственности за искажение результатов тендеров, не могут участвовать в процедурах закупок.

