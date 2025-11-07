Прикордонники подарували Анджеліні Джолі жетон та українську символіку – фото

Анджеліні Джолі подарували набір національної символіки України та коїн ДПСУ.

Анджеліна Джолі продовжує закликати світову спільноту допомагати вимушено переміщеним особам та тим, хто страждає від наслідків війни. Тому на знак вдячності військовослужбовці 7-го Карпатського прикордонного загону передали Джолі жетон ДПСУ та набір національної символіки, до якого увійшла копія Акту проголошення незалежності України.

Акторка та гуманітарна діячка відвідала Миколаїв і Херсон.

«Зірка продовжує закликати світову спільноту допомагати вимушено переміщеним особам та тим, хто страждає від наслідків війни. У знак вдячності прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону подарували Анджеліні Джолі набір національної символіки України та коїн Державної прикордонної служби України», — зазначили у відомстві.

