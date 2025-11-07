Пограничники подарили Анджелине Джоли жетон и украинскую символику – фото

Анджелине Джоли подарили набор национальной символики Украины и коин ГПСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Анджелина Джоли продолжает призывать мировое сообщество помогать вынужденно перемещенным лицам и тем, кто страдает от последствий войны. Поэтому в знак благодарности военнослужащие 7-го Карпатского пограничного отряда передали Джоли жетон ГПСУ и набор национальной символики, в который вошла копия Акта провозглашения независимости Украины.

Актриса и гуманитарная деятель посетила Николаев и Херсон.

«Звезда продолжает призывать мировое сообщество помогать вынужденно перемещенным лицам и тем, кто страдает от последствий войны. В знак благодарности пограничники 7-го Карпатского пограничного отряда подарили Анджелине Джоли набор национальной символики Украины и коин Государственной пограничной службы Украины», — отметили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.