Зеленский согласовал назначение Юрия Черевашенко новым командующим беспилотными системами противовоздушной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение полковника Юрия Черевашенко командующим беспилотными системами противовоздушной обороны – заместителем командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Соответствующий указ подписал министр обороны Денис Шмыгаль. Об этом сообщили в Офисе Президента.

«Перед новым руководителем стоит много задач, которые мы утвердили на Ставке. В частности, это активное внедрение беспилотников, а именно – дронов-перехватчиков, усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения», – сказал Зеленский.

Отмечается, что Юрий Черевашенко принимал участие в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО, за последнее время занимался дронами-перехватчиками и в новой должности должно масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах.

