Зеленський погодив призначення Юрія Черевашенка новим командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони

22:15, 7 листопада 2025
Зазначається, що полковник Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО.
На фото Юрій Черевашенко праворуч, джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський погодив призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль. Про це повідомили в Офісі Президента. 

«Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння», – сказав Зеленський. 

Зазначається, що Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО, упродовж останнього часу займався дронами-перехоплювачами й на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової у Повітряних силах.

