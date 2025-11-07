Зеленський погодив призначення Юрія Черевашенка новим командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони

Зазначається, що полковник Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО.

На фото Юрій Черевашенко праворуч, джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення полковника Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони – заступником командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Відповідний наказ підписав міністр оборони Денис Шмигаль. Про це повідомили в Офісі Президента.

«Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння», – сказав Зеленський.

Зазначається, що Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО, упродовж останнього часу займався дронами-перехоплювачами й на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової у Повітряних силах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.