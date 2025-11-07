Vodafone и AST создадут спутниковую группу для правительственной и коммерческой связи

Центр в Германии обеспечит связь между смартфонами и спутниками с 2026 года.

Компании Vodafone и AST SpaceMobile планируют создать европейскую спутниковую группу для обеспечения связи между спутниками и смартфонами для коммерческих и правительственных нужд. Об этом сообщает Reuters.

Операционный центр группы разместят в Германии, рассматриваются локации вблизи Мюнхена или Ганновера. Проектом будет управлять совместное предприятие компаний. Спутниковая группа будет предоставлять широкополосные услуги, поддерживать защиту населения и помогать во время стихийных бедствий, обеспечивая связь для мобильных операторов по всей Европе.

По прогнозам консалтинговой компании Novaspace, рынок спутниковой связи со смартфонами к 2033 году превысит $10 млрд из-за растущего спроса на интернет в отдаленных регионах. Система будет включать «командный переключатель» для надзора, безопасности, шифрования коммуникаций и контроля над европейским воздушным пространством.

Коммерческая эксплуатация спутниковой группы начнется в 2026 году. Генеральный директор Vodafone Маргерита Делла Валле отметила, что это «суверенное спутниковое решение» даст европейским операторам доступ к безопасной связи, которая дополнит наземные сети.

