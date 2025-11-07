Практика судів
Vodafone та AST сторять супутникову групу для урядового й комерційного зв’язку

21:13, 7 листопада 2025
Центр у Німеччині забезпечить зв’язок між смартфонами та супутниками з 2026 року.
Компанії Vodafone і AST SpaceMobile планують створити європейську супутникову групу для забезпечення зв’язку між супутниками та смартфонами для комерційних і урядових потреб. Про це повідомляє Reuters.

Операційний центр групи розмістять у Німеччині, розглядаються локації поблизу Мюнхена або Ганновера. Проєктом керуватиме спільне підприємство компаній. Супутникова група надаватиме широкосмугові послуги, підтримуватиме захист населення та допомагатиме під час стихійних лих, забезпечуючи зв’язок для мобільних операторів по всій Європі.

За прогнозами консалтингової компанії Novaspace, ринок супутникового зв’язку зі смартфонами до 2033 року перевищить $10 млрд через зростаючий попит на інтернет у віддалених регіонах. Система включатиме «командний перемикач» для нагляду, безпеки, шифрування комунікацій і контролю над європейським повітряним простором.

Комерційна експлуатація супутникової групи розпочнеться у 2026 році. Генеральний директор Vodafone Маргеріта Делла Валле зазначила, що це «суверенне супутникове рішення» дасть європейським операторам доступ до безпечного зв’язку, який доповнить наземні мережі.

