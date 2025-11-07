Практика судов
Stream Ring: стартап создал «кольцо-диктофон», которое имитирует голос с помощью ИИ и записывает мысли

23:20, 7 ноября 2025
Во время настройки гаджет анализирует голос владельца и с помощью функции Inner Voice имитирует его, создавая эффект диалога с самим собой.
Stream Ring: стартап создал «кольцо-диктофон», которое имитирует голос с помощью ИИ и записывает мысли
Стартап Sandbar представил необычное устройство — Stream Ring, «умное кольцо» с микрофоном, которое не просто записывает мысли пользователя, но и может создавать deepfake его голоса, позволяя «разговаривать со своими мыслями». Об этом пишет Gizmodo.

Как объясняют разработчики, во время настройки гаджет анализирует голос владельца и с помощью функции Inner Voice имитирует его, создавая эффект диалога с самим собой. «Это как разговор со своим сознанием — естественный и более интуитивный», — говорится в описании Sandbar.

Для записи достаточно поднести кольцо ко рту и нажать сенсорную панель. Записи сохраняются в приложении Stream, где их можно прослушать или отредактировать.

Технические характеристики устройства, в частности время работы от батареи, Sandbar пока не раскрывает.

Sandbar получил 13 миллионов долларов венчурных инвестиций. Основатели компании ранее работали в CTRL-Labs — стартапе, который в 2019 году приобрела Meta.

Устройство доступно в двух вариантах: серебряном (249 долларов) и золотом (299 долларов). Предзаказы уже открыты, а поставки начнутся летом 2026 года.

