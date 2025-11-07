Практика судів
  1. У світі

Stream Ring: стартап створив «кільце-диктофон», що імітує голос за допомогою ШІ та записує думки

23:20, 7 листопада 2025
Під час налаштування гаджет аналізує голос власника та за допомогою функції Inner Voice імітує його, створюючи ефект діалогу із самим собою.
Stream Ring: стартап створив «кільце-диктофон», що імітує голос за допомогою ШІ та записує думки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Стартап Sandbar представив незвичний пристрій — Stream Ring, «розумне кільце» з мікрофоном, яке не просто записує думки користувача, а й може створювати deepfake його голосу, дозволяючи «спілкуватися зі своїми думками». Про це пише Gizmodo.

Як пояснюють розробники, під час налаштування гаджет аналізує голос власника та за допомогою функції Inner Voice імітує його, створюючи ефект діалогу із самим собою. «Це ніби розмова з власною свідомістю — природна і більш інтуїтивна», — йдеться в описі Sandbar.

Для запису потрібно лише піднести кільце до рота та натиснути сенсорну панель. Записи зберігаються у додатку Stream, де їх можна прослухати або відредагувати.

Технічні характеристики пристрою, зокрема час роботи від батареї, Sandbar поки не розкриває.

Sandbar отримав 13 мільйонів доларів венчурних інвестицій. Засновники компанії раніше працювали у CTRL-Labs, стартапі, який у 2019 році придбала Meta.

Пристрій доступний у двох варіантах: срібному (249 доларів) і золотому (299 доларів). Попередні замовлення вже відкриті, а поставки розпочнуться влітку 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штучний інтелект технології

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Феміда проти шаблону: запорізький суддя повернув право на виїзд під час мобілізації

Батько трьох дітей виграв справу проти Держприкордонслужби, яка обмежилась лише формальними відмовами.

КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

КГС ВС пояснив, коли спір про частки в статутному капіталі може розглядати третейський суд

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

В Україні посилять відповідальність за організацію незаконної міграції

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

Баланс права на свободу слова та захисту ділової репутації: позиція Львівського апеляційного суду

Львівський апеляційний суд визнав образливі висловлювання у соціальній мережі оціночними судженнями та підкреслив, що для захисту ділової репутації потрібні докази її наявності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва