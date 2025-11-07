Stream Ring: стартап створив «кільце-диктофон», що імітує голос за допомогою ШІ та записує думки

Під час налаштування гаджет аналізує голос власника та за допомогою функції Inner Voice імітує його, створюючи ефект діалогу із самим собою.

Стартап Sandbar представив незвичний пристрій — Stream Ring, «розумне кільце» з мікрофоном, яке не просто записує думки користувача, а й може створювати deepfake його голосу, дозволяючи «спілкуватися зі своїми думками». Про це пише Gizmodo.

Як пояснюють розробники, під час налаштування гаджет аналізує голос власника та за допомогою функції Inner Voice імітує його, створюючи ефект діалогу із самим собою. «Це ніби розмова з власною свідомістю — природна і більш інтуїтивна», — йдеться в описі Sandbar.

Для запису потрібно лише піднести кільце до рота та натиснути сенсорну панель. Записи зберігаються у додатку Stream, де їх можна прослухати або відредагувати.

Технічні характеристики пристрою, зокрема час роботи від батареї, Sandbar поки не розкриває.

Sandbar отримав 13 мільйонів доларів венчурних інвестицій. Засновники компанії раніше працювали у CTRL-Labs, стартапі, який у 2019 році придбала Meta.

Пристрій доступний у двох варіантах: срібному (249 доларів) і золотому (299 доларів). Попередні замовлення вже відкриті, а поставки розпочнуться влітку 2026 року.

