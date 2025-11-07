В Киеве дети из многодетных семей будут бесплатно питаться в детских садах и школах

Право на бесплатное питание будет предоставляться на основании удостоверения или справки многодетной семьи, выданных в установленном порядке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский городской совет принял решение, которое предусматривает полное бесплатное питание для детей из многодетных семей в коммунальных детских садах и дошкольных подразделениях школ. Теперь расходы будут покрываться за счет городского бюджета, а родители не будут платить за питание.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Право на бесплатное питание будет предоставляться на основании удостоверения или справки многодетной семьи, выданных в установленном порядке. Финансирование будет осуществляться в пределах бюджетных назначений отрасли «Образование».

В городском совете отмечают, что принятое решение снизит финансовую нагрузку на многодетные семьи и обеспечит равный доступ детей к полноценному питанию в образовательных учреждениях столицы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.