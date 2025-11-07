У Києві діти з багатодітних сімей безоплатно харчуватимуться у садках і школах

Право на безплатне харчування надаватиметься на підставі посвідчення або довідки багатодітної сім’ї, виданих у встановленому порядку.

Київська міська рада ухвалила рішення, яке передбачає повне безоплатне харчування для дітей із багатодітних родин у комунальних дитячих садках і дошкільних підрозділах шкіл. Тепер витрати покриватимуться за рахунок міського бюджету, а батьки не сплачуватимуть за харчування.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Право на безплатне харчування надаватиметься на підставі посвідчення або довідки багатодітної сім’ї, виданих у встановленому порядку. Фінансування здійснюватиметься в межах бюджетних призначень галузі «Освіта».

У міськраді наголошують, що ухвалене рішення зменшить фінансове навантаження на багатодітні родини та забезпечить рівний доступ дітей до повноцінного харчування в освітніх закладах столиці.

